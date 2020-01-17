Авиакатастрофа в Иране: Украина предлагает создание международной следственной группы

Офис Генерального прокурора Украины повторно обратился в компетентные органы шести стран по совместной следственной группе для расследования авиакатастрофы рейса PS 0752, передает прессслужба Офиса.

"В четверг, 16 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что эта просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 года в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

Напомним, Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.







