Курс валют

Новости

Все новости
Авто / Происшествия
Вчера, 08:10
75
Версия для печати

В центре Киева люди едва не утонули в кипятке, есть раненые

В Киеве в результате масштабного порыва у Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время прессбрифинга с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыва теплосети на улице Антоновича.

“Около 19 часов 13 декабря произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало 9 человек, с ожогами, но по нашей информации тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь”, — сказал Пантелеев.

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.

Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

Источник: УНН



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Лучшее за неделю
Мультимедиа
«Адская хоругвь», или Первая украинская киносказка, за которую не стыдно. Фото
Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото
Морская охрана получила к Новому году 16 отремонтированных кораблей и катеров. Фото
Кинокритики США признали фильм "Паразиты" лучшим в 2019 году. Видео
Адские пожары в Австралии - планетарная катастрофа, похожая на атомную бомбардировку. Фото
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт