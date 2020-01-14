В центре Киева люди едва не утонули в кипятке, есть раненые

В Киеве в результате масштабного порыва у Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время прессбрифинга с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыва теплосети на улице Антоновича.

“Около 19 часов 13 декабря произошло повреждение магистрального трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ 5, на этом месте на дороге около Ocean Plaza. Повреждение привело к утечке теплоносителя, температура была значительная. Пострадало 9 человек, с ожогами, но по нашей информации тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь”, — сказал Пантелеев.

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданный отверстие частично попало маршрутное такси.

Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе.

Источник: УНН







