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Вчера, 23:00
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Ёлка с живым сюрпризом досталась семье из штата Джорджия

Кэти Макбрайд Ньюман из американского штата Джорджия купила и поставила у себя дома трехметровую рождественскую елку. Женщина вместе со своей 10-летней дочерью украсила дерево, а через неделю девочка обнаружила на елке живую сову. "Мама, это украшение меня напугало", – сказал ребенок и расплакался, пишет издание The Independent.

Американцы открыли все окна и двери в гостиной, где стоит рождественское дерево, для того, чтобы сова вылетела. Однако птица не захотела покидать насиженное место.

Тогда Макбрайд Ньюман позвонили в центр охраны природы и попросили помочь отправить сову в естественную среду обитания.

Специалисты сняли птицу с дерева, посадили ее в специальную коробку-переноску и выпустили на волю.



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