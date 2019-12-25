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Политика / Власть
25-12-2019, 20:11
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Пробная перепись населения в Украине завершилась, нас 42 миллиона

Первый єтап переписи населения в Украине завершился: в стране почти 42 миллиона граждан. Такие данные за январь-октябрь без учета оккупированных территорий Крыма и Донбасса обнародовала Государственная служба статистики.

В Украине в этом году умерли почти 487 тысяч человек, а родились - 262,3 тысячи. Соответственно естественное сокращение населения составило 224,5 тысячи человек.

В этом году в Украине умерли 1857 детей в возрасте до одного года.

Миграционный прирост составил 12 тысяч человек: прибыли 483 тысячи человек, а выбыла 471 тысяча.

В целом, по состоянию на 1 ноября 2019 года население Украины составило 41,9 млн человек.

В Киеве проживало 2 млн 964 тысячи человек.

Напомним, сейчас в Украине начался второй этап пробной переписи населения. Основную планируется провести в 2020 году.



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