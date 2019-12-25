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Украинские елочные украшения покупают в 27 странах мира

За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его словам, в этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок.

"Крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов. Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений является Польша, Германия, Беларусь, Швейцария и т.д.", - написал Качка.

По его словам, без украинских украшений Новый Год и Рождество в России были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики.

"Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдовы (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза ), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза)", - добавил Качка.

Новые рынки для украинского праздничного настроения - Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, прежде чем они, очевидно украшают чей-то уютный офшорчик, добавил он.



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