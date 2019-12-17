Размялись перед новым майданом или выпустили пар? Игрища перед парламентом. Фото

Под стенами парламента во вторник 17 декабря состоялись митинги и столкновения с правоохранителями. Собравшиеся требовали пересмотреть растаможку евроблях, отказаться от наказаний за критику ЛГБТ, отказаться от нового Трудового кодекса, но более всего - снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Митингующие, среди которых представители Национальных дружин и Нацкорпус, активно противодействовали попыткам правоохранителей успокоить ситуацию: толкали спецназовцев, бросали в них различные предметы, пытались бить длинными палками и применяли дымовые шашки. В ход пошли газ и камни.

Всего в результате стычек пострадали несколько полицейских. Задержаны были 26 самых активных борцов за землю, однако вскоре их отпустили

Владимир Зеленский, реагируя на эти события, отметил, что каждый имеет право на мирное собрание и может высказывать свое мнение, однако должен нести ответственность, если от его действий страдают другие.

"Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – добавил президент.

По состоянию на 19:00 большинство активистов разошлись, анонсировав новые протесты 18 декабря. Улицу Грушевского, которая была перекрыта, разблокировали.



Как все происходило

У протестующих в руках были палки и копья, одного из полицейских облили зеленкой. Также стало известно о смерти человека вблизи места протестов. Но в полиции заявили, что мужчина скончался задолго до начала потасовок от проблем с сердцем.

Спустя некоторое время ситуация стабилизировалась, и полиция начала обход митинга для контроля ситуации. Как передает Telegram-канал Klymenko Time, под Радой начали устанавливать палатки представители "Нацкорпуса".

По данным МВД, в центр Киева отправили усиленные наряды силовиков. Также частично ограничили движение транспорта, поскольку в митингах было задействовано большое количество транспорта и сценического оборудования.

Из-за столкновений в помещение Верховной Рады никого не пускали и не выпускали, передает Укринформ. Эту информацию подтвердили сотрудники Управления государственной охраны. По их словам, все входы здания парламента были закрыты.

Корреспондент с места событий рассказал, что к полиции пришла лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Также там заметили главу "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который вступил в схватку с журналистом. В толпе было слышно скандирование "Зелю геть!"

Тем временем на сайте МВД появилась информация о том, что в результате столкновения возле Верховной Рады Украины пострадали несколько полицейских. Они были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам правоохранителей, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Полиция остановила их и начала проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений. Но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку.

По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента.

В итоге полицейские демонтировали палатки, а наиболее активных протестующих, которые их устанавливали, также задержали и доставили в управление полиции. Около 18:30 стало известно, что всех задержанных отпустили из Печерского отдела полиции.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

Владельцы "евроблях" жгли файеры и требовали у властей упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

Противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продлить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

В акциях приняли участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и простые граждане.

Также под парламент вышли противники и критики законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, в частности - критики ЛГБТ.

Источник: obozrevatel







