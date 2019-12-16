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Вчера, 23:00
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Огуречным рассолом в Германии собираются лечить... гололед

В Баварии на юге Германии производитель соленых огурцов и горчицы Develey предложил свою помощь в борьбе с гололедом на дорогах, пишет Markt Spiegel. Фирма-производитель будет отдавать оставшийся после изготовления продукта рассол на обработку дорог.

Сотрудники компании вместе с представителями дорожной службы подсчитали, что огуречного рассола должно хватить на обработку около 1,5 тыс. километров дорог, что позволит сэкономить примерно семь тонн соли.

В правительстве Баварии проект одобрили и похвалили за экологическое обращение с отходами.

Только представьте себе, какой дух будет стоять в немецких городах после такой акции!

Источник: marktspiegel



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