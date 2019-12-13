Сколько стоит "борщевой набор" накануне новогодних праздников

Считается, что стоимость приготовления борща является видобреженням реальной купувельнои способности украинский. БизнесЦензор решил собрать цены на основные ингредиенты борща и сравнить их с прошлогодними.

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Борщовий набір – це овочі, які входять до класичного рецепту головної страви української кухні. Зазвичай визначається вартість двох наборів – пісного та з м'ясом.

Для цього відберемо незмінні овочеві інгредієнти, а також окремо порахуємо вартість страви з м'ясом. Обиратимемо не найдорожчі варіанти. Скоріше навпаки – якомога дешевші.

Наприклад, якщо миті овочі в супермаркетах дорожчі, то до нашого списку потраплять немиті овочі. А якщо брати м'ясо, то не з еко-крамниці, а з ринку чи звичайного магазину. Помідори ми замінимо більш бюджетним варіантом – томатною пастою.

Отже, до складу борщового набору входять: картопля, капуста, цибуля ріпчаста, морква, буряк, томатна паста, олія рафінована, зелень та квасоля.

М'ясний борщ варять на м'ясо-кістковому бульйоні. Традиційно для цього використовуютьс свинні ребра або ж вирізка (яка більш дорожча). Окремо додамо вартість сметани та хлібу. Крім них додатково можна порахувати ціну на сало з часником.

Аби визначити середню ціну, ми навідались до дисконт-маркету та на базар.

Отож, дивимось ціну за кілограм. Кіло картоплі другого ґатунку обійдеться в 8,59 грн. До слова, можна взяти перший ґатунок, адже другий геть паршивенький. Перший обійдеться 10,75 грн/кіло. Цінник на гарну миту картоплю буде в районі 15 гривень.

Ріпчаста цибуля коштує 7,95 за кіло. Капуста – 4,29 грн. За кіло буряку та моркви маємо віддати 3,79 грн та 3,95 грн відповідно.

Томатна паста в пірамідці на 70 грамів – 5,20 грн. Пів літри соняшникової олії коштує в середньому 23,14 грн. З цієї пляшки на зажарку піде 75-100 мл. Це близько 4,62 грн.

Кіло часнику коштує 56,29. Але кіло до борщу, то забагато. Тому рахуємо 5,62 за 100 грамів. Одна з найдешевших сметан у пачечці на 205 грамів коштує 17,60 грн.

Свинні ребра коштують близько 100 гривень за кілограм. Сало, в залежності від м'ясної складової, в районі 130-170 гривень за кіло. Квасолю можна придбати за 45 грн за кіло. Або ж купити баночку квасолі в томаті. В середньому за 30 грн.

Це ціни станом на початок грудня. Варто відзначити, що в листопаді ціни на овочі знизились. Це цілком нормальне явище, оскільки фермери розпродують ті об'єми, які не планують лишати на довгострокове зберігання. Із-за великої пропозиції на ринках, овочі дешевшають.

Виключенням є картопля. За даними інформаційного сервісу першого в Україні та наймаштабнішого в Західному регіоні оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", 80% картоплі імпортується до України. Переважно з Білорусі та трохи з Казахстану. Завдяки нарощенню імпорту картоплі, ціни пішли вниз.

А тепер підіб'ємо середній цінник борщового набору. Традиційно, він рахується як сума овочів за кілограм для пісного варіанту. Щоб отримати ціну м'ясного борщового набору, додамо 600 грамів свинних реберець.

Отож, суто овочевий пісний борщовий набір буде коштувати 38 гривень. Якщо зробити його з м'ясом, то середня вартість зросте до 98 гривень. Зі сметаною, часником, салом і хлібом вийде вже близько 125 гривень.

А якщо додати свіжу зелень та квасолю, то цінник збільшиться до 145 гривень. Адже пучок зелені з кропу та петрушки обійдеться приблизно у 9 гривень. Ще близько 10 гривень потрібно віддати за стакан бобових.

За даними Асоціації постачальників торгових мереж, в 2017 році пісний борщовий набір коштував 29 грн. А 2018 року його вартість виросла майже вдвічі – до 56 грн. Тож цьогорічний цінник не найдорожчий.

Джерело: Цензор







