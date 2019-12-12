Импичмент Трампа - почти реальность: демократы выдвинули обвинение

В Палате представителей Конгресса США подали проект обвинительного заключения в рамках расследования возможного импичмента президента Дональда Трампа, сообщает The Hill. Демократы подчеркнули, что "никто, даже президент, не может быть выше закона".

"Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США представляет две статьи обвинения в рамках импичмента. Первая статья – злоупотребление властью. Вторая статья – создание препятствий работе Конгресса", – заявил глава комитета Джерролд Надлер на специальной пресс-конференции.

Демократы придерживаются мнения, что Трамп ставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности США, оказывая давление на Украину для расследования против своих политических конкурентов.

"Мы сегодня стоим здесь, потому что постоянное злоупотребление президентом своими полномочиями не оставило нам никакого выбора. Бездействие сделало бы нас соучастниками злоупотребления президентом своей высокой должностью, доверием общественности и нашей национальной безопасностью", – сказал руководитель Комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

После объявления статей на этой неделе за их утверждение будет голосовать Комитет по вопросам судебной власти, а на следующей неделе ожидается голосование в Палате представителей, где демократы имеют большинство.

В случае импичмента Трамп станет третьим президентом, который подвергся такой процедуре.

Трамп отреагировал на обвинения.

"Надлер только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "давления не было". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать", – написал он.

Вскоре издание Time указало на то, что заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о встрече Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом ставят под сомнение достоверность показаний американского посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках импичмента.

Подчеркивается, что показания Сондленда описывают единственный известный случай, когда американский чиновник сообщал представителю украинских властей о зависимости выделения помощи США от заявления о конкретных расследованиях в Украине.

Источник: thehill.com







