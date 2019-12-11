Особый статус Донбасса: на сайте ВР уже есть текст законопроекта

На сайте Верховной Рады в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 о продлении закона об особом статусе Донбасса. Закон на следующей неделе планируют продлить на год. Комитет Рады рассмотрит его уже сегодня.

"В статье 1 закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей цифры 2019 заменить цифрами 2020. Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

Он был зарегистрирован накануне представителми Слуги народа.

Согласно расписанию комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, законопроект рассмотрят сегодня в 16:00.

Источник: korrespondent







