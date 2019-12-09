Россия давит - Беларусь сопротивляется: когда Лукашенко и его оппозиция заодно. Видео

В Минске уже несколько дней подряд идут акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России. Правоохранители наблюдают и не вмешиваются. Похоже, причина в том, что эти акции необходимы Лукашенко, как поддержка в его непростых переговорах с Путиным, который настроен на полный аншлюс "братской" Беларуси в Россию.

Акции протеста начались 7 декабря, во время встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Участники акции в первую очередь призывают лидеров двух государств не спешить с подписанием документов, которые скрепят интеграцию стран. Митинги проходят под лозунгом "Жыве Беларусь!"

Лукашенко на встречах с Путиным старался "проскочить между капельками": и с лидером агрессивного соседа не поссориться - и независимость маленькой Беларуси (а заодно и свое кресло) сохранить.

Он, в частности, попросил цены на газ и нефть на "равных условиях".

Беларусь не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а готова покупать их за ту же сумму, что и конкурирующие предприятия. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долл. газ покупать, и нефть покупать не по 63 долл. за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долл., значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену",- сказал Лукашенко.

Он отметил, что в противном случае, не удастся создать основу отношений в рамках союзного государства.

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о союзном государстве). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо",- заявил президент Беларуси.

Как сообщалось ранее, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о "грандиозных планах" по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси.

После этого Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав любого государства, даже России.

Источник: radiosvoboda







