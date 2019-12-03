Украинские негосударственные пенсионные фонды (НПФ): топ-10. Рискнёте?

Украинцев часто призывают не рассчитывать на помощь государства, а самостоятельно позаботиться о достойной пенсии. Журналисты сайта «Минфин» разбирались, могут ли нам в этом помочь негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Негосударственные пенсионные фонды бывают трех типов: открытые, профессиональные и корпоративные. Два последних вида предназначены для людей, которые объединены одной профессией или работают на одном предприятии. Первые — открыты для всех без исключения. Именно поэтому они попали в обзор.

«Минфин» проанализировал работу 10 крупнейших открытых НПФ по чистой стоимости активов. В обзоре использованы данные Нацкомфинуслуг по состоянию на 30.06.2019 года.



Как стать участником

Если кратко описать схему работы открытых НПФ, она выглядит следующим образом: человек на протяжении нескольких лет платит взносы в фонд, а тот инвестирует эти деньги, чтобы они приносили доход. Когда наступает оговоренный срок, НПФ начинает выплачивать человеку пенсию, постепенно расходуя накопленную сумму.

Но на практике НПФ работает не самостоятельно, его обслуживают три учреждения: администратор НПФ, компания по управлению активами и банк-хранитель. Каждое учреждение получает комиссию за свои услуги за счет активов фонда. Все это съедает деньги участников.

Чтобы стать участником НПФ, нужно выбрать пенсионную схему фонда. То есть определиться — сколько лет и как часто вы будете платить взносы, когда начнете получать пенсию и т. д.

Во Всеукраинском администраторе пенсионных фондов утверждают, что для вступления в НПФ не нужно накапливать много денег. Можно платить взносы от 1 гривны в месяц, а также уменьшать или увеличивать их размер, приостанавливать уплату взносов — штрафных санкций не будет.

На практике все несколько сложнее:

Размер пенсионных взносов действительно определяет вкладчик. Однако сумма может быть фиксированной. Каждый фонд предлагает разные условия. Иногда для изменения размера или «замораживания» вкладов надо сообщать администратору за месяц. К тому же фонд вправе установить минимальное ограничение — например, пенсионные взносы не менее 10% минимальной заработной платы.

Периодичность тоже бывает разная: однократно, раз в год или полгода, ежеквартально или ежемесячно. Одни фонды позволяют останавливать взносы на длительный период, некоторые — исключают участников за неактивность и выплачивают деньги после достижения экс-клиентом пенсионного возраста.

Досрочно получить средства можно в двух случаях: критическое состояние здоровья или выезд за границу на постоянное проживание.



Подумай о достойной пенсии уже сегодня

Подписать контракт с компанией-администратором очень просто. Для этого понадобится только паспорт и идентификационный код.

Участники фонда накапливают пенсионные средства только в гривне. Если вкладчик находится за границей и перечисляет взносы в валюте, они автоматически конвертируются в гривну по курсу НБУ. Работодатель, профессиональный союз или родственники также могут делать взносы в вашу пользу.

Предлагаем сравнить топ-10 открытых негосударственных пенсионных фондов. По данным Нацкомфинуслуг на 30.06.2019



Название НПФ : Стоим. активов (млн грн) : Сумма взн. (млн грн) : К-во участников (тыс. чел)

Эмерит-Украина 171, 2 66, 7,70,8

Приват Фонд 161, 6,107, 2,49,1

ОТП Пенсия 148, 5,52,3 45,1

Фармацевтический 117, 4,67,6 1,3

Династия 69,9 4,4 40

ВСЕ 63,6 56 5,55

Украина 54,6 44, 4,4,5

Соцстандарт 42,6 26,4 4,3

УПФ 40, 10,8 0,4

Соцперспектива 31,6 12,6 14,7



Фонды были отранжированы по стоимости чистых активов — от большего показателя к меньшему

Как видим, в топ-три вошел фонд ПАО «Укртелеком» (Эмерит-Украина), а также два банковских учреждения — Приват Фонд и ОТП Пенсия.



Куда фонды инвестируют деньги

Сколько вы накопите на пенсию, зависит от того, куда и насколько удачно компания по управлению активами будет инвестировать деньги. Если КУА будет вести осторожную политику и выбирать высокоприбыльные инструменты, капитал участников НПФ может существенно вырасти. Если же компания будет вкладывать все накопления в высокорисковые инструменты, будущие пенсионеры могут даже потерять свои деньги.

В отличие от банковских депозитов, государство не гарантирует вклады в пенсионные фонды.

Каждый фонд старается совместить различные финансовые инструменты, чтобы уменьшить риск и увеличить доходность. Чаще всего КУА вкладывают деньги в государственные ценные бумаги и депозиты. Они инвестируют активы как в национальной, так и в иностранной валюте.



Работу НПФ контролируют государственные органы:

Нацбанк;

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.





«НПФ не может быть объявлен банкротом

Для него предусмотрена специальная процедура ликвидации, во время которой участники переводят свои накопления в другие НПФ по собственному выбору», — рассказывают в КУА «Всесвит».

Единственный механизм для защиты денег участников — жесткие лимиты, в рамках которых КУА могут вкладывать пенсионные капиталы. Например, на банковские депозиты может уйти не более 40% пенсионных средств, в ценные бумаги одного эмитента — не более 5% активов.

Фонд отчитывается о результатах работы ежедневно. Каждый участник может посмотреть цифры в своем электронном кабинете. Если заметны симптомы кризиса, можно перевести деньги в другой НПФ по личному желанию. Однако быстро отреагировать не получится: как правило, фонды позволяют переводить накопления не чаще, чем раз в полгода.

«Расходы фондов находятся в пределах от 1% до 7% суммы чистых активов, что является годовым предельным ограничением. Средний показатель расходов за прошлый год составил 4% и постепенно снижается в связи с ростом активов негосударственных пенсионных фондов», — говорит глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

При выборе пенсионного фонда эксперты советуют обращать внимание на два критерия: надежность и профессионализм.

По мнению Григория Овчаренко, для выбора НПФ показателем надежности, прежде всего, является количество клиентов, размер активов фонда и продолжительность его деятельности. Очень важно, сколько денег за этот период принесли люди в фонд, какую прибыльность он продемонстрировал. Количество клиентов свидетельствует о том, сколько людей доверили ему свои средства. Продолжительная работа фонда свидетельствует о его профессионализме.



Показатели деятельности ведущих негосударственных пенсионных фондов.

По данным Нацкомфинуслуг на 30.06.2019 года



Название НПФ : Инвестиционный портфель : Доходность за последний год (млн грн)



Эмерит-Украина

Государственные ценные бумаги — 50%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 41%;

Облигации украинских предприятий — 7%;

Прочие активы — 1%

10,7



ПриватФонд

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 50%;

Государственные ценные бумаги — 43%;

Облигации украинских предприятий — 4%;

Объекты недвижимости — 2%;

Прочие активы — 2%

9,4



ОТП Пенсия

Государственные ценные бумаги — 45%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 42%;

Облигации украинских предприятий — 6%;

Акции украинских эмитентов — 5%;

Прочие активы — 2%

9,4



Фармацевтический

Государственные ценные бумаги — 50%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 37%;

Облигации местных займов — 4%;

Облигации украинских предприятий — 4%;

Акции украинских эмитентов — 4%

7,2



Династия

Государственные ценные бумаги — 49%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 45%;

Облигации украинских предприятий — 5%;

Прочие активы — 1%

4,1



ВСЕ

Государственные ценные бумаги — 49%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 29%;

Объекты недвижимости — 10%;

Прочие активы — 5%;

Ценные бумаги иностранных эмитентов — 4%;

Банковские металлы — 3%;

Облигации украинских предприятий — 1%

— 4,3



Украина

Государственные ценные бумаги — 44%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 35%;

Объекты недвижимости — 9%;

Облигации украинских предприятий — 6%;

Прочие активы — 5%;

Акции украинских эмитентов — 1%;

Ценные бумаги иностранных эмитентов — 1%

1,3



Социальный стандарт

Государственные ценные бумаги — 50%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 32%;

Акции украинских эмитентов — 11%;

Облигации украинских предприятий — 5%;

Прочие активы — 2%

1,5



Украинский пенсионный фонд

Прочие активы — 50%;

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 19%;

Государственные ценные бумаги — 18%;

Объекты недвижимости — 10%;

Акции украинских эмитентов — 3%

1,1



Социальная перспектива

Банковские депозитные и текущие счета, сберегательные сертификаты банков — 50%;

Государственные ценные бумаги — 45%;

Облигации украинских предприятий — 4%;

Прочие активы — 1%



Как фонд выплачивает сбережения

Каждый участник НПФ сам определяет свой «пенсионный возраст», то есть дату, когда начнутся выплаты из фонда. Однако по закону получить пенсионные накопления можно не раньше достижения 50-летнего возраста.

Заявка подается заблаговременно — за 2 месяца. Далее между фондом и новоиспеченным пенсионером заключается договор на определенный срок выплаты пенсии.

Вкладчик самостоятельно выбирает, как будет выплачиваться пенсия: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Выплаты, как правило, безналичные — деньги поступают на банковский счет. Кроме пенсии на определенный срок, можно получить одноразовую выплату.



Одноразовая выплата пенсионных накоплений возможна в таких случаях:

если после достижения определенного пенсионного возраста сумма на пенсионном счете вкладчика меньше, чем 50% прожиточного минимума для нетрудоспособного лица, рассчитанного на 10 лет;

признание участника фонда особой с инвалидностью;

медицински подтвержденное критическое состояние здоровья (онкозаболевание, инсульт и т. п.) участника фонда;

выезд участника фонда на постоянное проживание за пределы Украины;

смерть участника фонда (выплата наследникам);

еще один вариант — пожизненная пенсия (аннуитет).



Участник, который достиг своего пенсионного возраста, может заключить договор со страховщиком о выплате пожизненной пенсии. В таком случае НПФ перечисляет все сбережения страховой организации, которую выбрал участник.

Сбережения до выплаты на ваш счет нельзя перевести своим близким или знакомым. Фонд отдает другим лицам пенсионные средства только в случае смерти вкладчика по завещанию.

Сумма инвестиционного дохода облагается налогом в момент пенсионных выплат — периодических или одноразовых — в пользу участников. Не начисляются налоги на сбережения инвалидов 1 группы и участников, которые достигли возраста 70 лет.

Одноразовая выплата предусматривает налог на прибыль 18% и военный сбор 1,5%. При периодических пенсионных выплатах те же самые налоги начисляются лишь на 60% от общей суммы накоплений.



Немного статистики

По итогам второго квартала 2018 года насчитывалось 846,2 тыс. участников НПФ. По состоянию на 30.06.2019 года стало 860,8 тыс. Из них получили или получают пенсионные выплаты 82,7 тыс. человек — 9,6% от общего количества участников. Источник: Нацкомфинуслуг

Общая сумма пенсионных взносов во втором квартале 2019 года достигла 2 071,9 млн грн — увеличилась на 6,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 90% составляют вклады юридических лиц. Чаще всего в пенсионные фонды инвестируют деньги люди в возрасте от 25 до 50 лет. Интересно, что 57% вкладчиков — мужчины, 42% — женщины.

Основная альтернатива НПФ — банковские депозиты, государственные облигации и недвижимость. Способы менее рискованные, однако с более низким уровнем доходности.

Светлана Тартасюк

Источник: minfin







