Какие медуслуги станут бесплатными с апреля 2020 года

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения. Об этом глава Правительства написал в Facebook. По его словам, на заседании правительства была принята Программа медицинских гарантий, что является вторым звеном реформы.

Так, с 1 апреля 2020 года государство будет финансировать все расходы за предоставление:

экстренной медицинской помощи;

вторичной (специализированной) – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

третичной (высокоспециализированной) – медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);

паллиативной медицинской помощи – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);

медицинской реабилитации;

также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.



Чтобы это работало, до 1 апреля 2020 медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.



В постановлении Кабинета Министров “Об утверждении перечня платных услуг, которые предоставляются в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения” №1138-96-п от 17.09.1996 года (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#n12) есть исчерпывающий список услуг, которые должны предоставляться платно – все остальные – вне списка – являются бесплатными.



Итак, перечень платных медуслуг:

Косметологическая помощь, кроме той, которая предоставляется по медицинским показаниям.

Анонимное обследование и лечение больных, зараженных болезнями, передающимися половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией (кроме обследований на ВИЧ и СПИД).

Лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона.

Оздоровительный массаж, гимнастика, бальнеологические процедуры с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья взрослого населения.

Консультирование и лечение лиц с вокальными нарушениями или с целью их профилактики, представление фониатрической помощи.

Лечение логоневрозов у ??взрослых.

Операции искусственного прерывания беременности в амбулаторных условиях, кроме абортов по медицинским и социальным показаниям.

Медицинские осмотры: для получения выездной визы; предыдущие профилактические медицинские осмотры при приеме на работу и для получения водительского удостоверения, для получения разрешения на ношение оружия.

Протезирование в том числе зубное, слуховое и глазное.

Коррекция зрения с помощью очков и контактных линз.

Стоматологическая помощь.

Медицинское обслуживание заведений отдыха всех типов, спортивных соревнований, массовых культурных и общественных мероприятий и тому подобное.

Лабораторные, диагностические и консультативные услуги по обращению граждан, которые предоставляются без направления врача, в том числе с применением телемедицины.

Медицинская помощь больным дома, в том числе с применением телемедицины (диагностическое обследование, процедуры, манипуляции, консультации, уход).

Пребывание в стационаре родителей в связи с уходом за детьми старше 6 лет, если это не обусловлено состоянием больного ребенка.

Пребывание родителей вместе с детьми в детских санаториях и предоставление им услуг лечебного, профилактического и реабилитационного характера.

Предоставление санаторно-курортных услуг.

Проведение профилактических прививок лицам, отъезжающим за границу по вызову, для оздоровления в зарубежных лечебных или санаторных заведениях, в туристические путешествия и др.

Проведение профилактических прививок всем лицам, желающим их сделать вне схемами календаря профилактических прививок в Украине.

Диагностика, профилактика и лечение в хозрасчетных кабинетах народной и нетрадиционной медицины.

Медицинское обслуживание, в том числе с применением телемедицины.

Медицинское обслуживание, в частности с применением телемедицины, иностранных граждан, которые временно находятся на территории Украины, в том числе по договорам страхования.

Обследование, консультирование и лечение больных с сексуальными расстройствами, за исключением тех, которые являются симптомами тяжелых психических расстройств.

Проведение судебно-психиатрической экспертизы за пределами территориального деления.

Проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы по гражданским делам.

Предоставление заключения специалиста по вопросам судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы на запросы юридических и физических лиц.

Проведение судебно-медицинских исследований по заказу иностранных граждан.

Реализация компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови.

Выдача бланков личной медицинской книжки.

Стажировка врачей (провизоров) – интернов в базовых учреждениях и учреждениях здравоохранения, если эти врачи (провизоры) – интерны: закончили негосударственные высшие медицинские (фармацевтические) учебные заведения; закончили государственные высшие медицинские (фармацевтические) учебные заведения на условиях контракта; приняты на работу в негосударственные учреждения здравоохранения (негосударственные фармацевтические заведения, предприятия); повторно проходят интернатуру; желающих получить вторую специальность в интернатуре.

Подготовка и обучение с соответствующей выдачей сертификата работников немедицинских специальностей (граждан по их желанию) практическим навыкам оказания неотложной медицинской помощи.

Выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни.

Проведение клинических испытаний лекарственных средств, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов, медицинской техники и тому подобное.

Реализация радиофармпрепаратов.

Проведение микробиологических, паразитологических, молекулярно-генетических, химических, токсикологических и физических исследований, не относящиеся к медицинской помощи населению, и оформление их результатов.

Медицинское обслуживание по обращению граждан, предоставляется в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук.

Предоставление третичной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов.

Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях врачами соответствующей специализации с обеспечением питания и условий для пребывания в палате в учреждениях здравоохранения МВД по договорам.

Проведение медицинской, в том числе военно-врачебной, экспертизы по психиатрическим, психологическим и психофизиологическим обследованием в учреждениях здравоохранения МВД по договорам с физическими лицами и юридическими лицами государственной формы собственности.



Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что медицинская реформа вторичного звена начнется в Украине не 1 января, как планировалось, а ориентировочно 1 апреля 2020 года.







