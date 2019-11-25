Разработан первый украинский электрический суперкар - Himera

Украинские разработчики представили первый отечественный суперкар, который является одним из самых мощных электрокаров планеты. Автомобиль получил название Himera.

Сообщается, что проект украинской Tesla было запущено в начале 2016 года и этот проект сразу обратил на себя внимание. Но этот проект был несколько похож на австрийский гиперкар, который разрабатывается на базе модели Lada Raven 2014 года. Но Himera полностью обошла конкурентов по мощности и smart начинке.

Мощность четырех электромоторов "Химеры" составляет 1000 л. с. Разгон до 100 км / ч занимает около 3 с, а максимальная скорость достигает 350 км / ч.

Украинский электромобиль получил графеновою аккумуляторную батарею на 86 кВт ∙ ч, а его запас хода составляет около 500 км. Зарядить электрокар можно за полчаса с помощью специального "чарджера" на 22 кВт / час. Это стало возможным благодаря новой технологии для аккумуляторных батарей, которая с каждым годом становится лучше.

Внутренняя "начинка" суперкара - это система автоматической парковки и автопилот управляемый, которые имеют китайские корни от Xiaomi Auto. А вот дизайном экстерьера занимались отечественные разработчики, поэтому за внешний вид отвечает киевское тюнинг-ателье SpecAutoTuning.

Выпускать украинский суперкар Himera планируют на предприятии в Барселоне. Ориентировочная цена такого авто - от 500 до 700 тыс. Евро.

Источник: comments.ua







