Доступ к интернету стал одним из основных прав человека, считают в Германии

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что считает свободный доступ к интернету одним из основных прав человека, сообщает Reuters.

“Свободный доступ к интернету должен быть основным правом человека, которое касается всех во всем мире... Это должно быть так же, как общечеловеческое право иметь доступ к воде, здравоохранению или образованию”, — заявил Альтмайер в воскресенье, 24 ноября, передает агентство Reuters.

Министр отметил, что право на свободный доступ к сети, в частности, касается стран с переходной экономикой и тех, которые развиваются. “Мы не хотим строить новые стены”, — подчеркнул Альтмаер.

Соответствующее заявление министр сделал накануне открытия форума по управлению интернетом в Берлине. Этот форум организовала ООН.

Источник: reuters









