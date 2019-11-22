ВРУ за время этой каденции приняла почти 90 законов, заявил Разумков

На сегодня Верховная Рада Украины IX созыва приняла 86 законов, многие из которых касаются бизнеса, заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на ежегодном Общем собрании членов Европейской бизнес ассоциации, пишут на сайте Рады.

"По состоянию на сегодня Верховной Радой приняты 86 законов, и многие из них касаются бизнеса. Это и детенизация, и многие другие изменения, связанные с реальным улучшением условий ведения бизнеса. Они будут способствовать налаживанию тех процессов, которые приближают нас к европейским стандартам" , - отметил Разумков.

Глава парламента также заверил членов Ассоциации в готовности Верховной Рады к сотрудничеству. По его словам, только такие подходы дадут в результате реальные положительные изменения, которые ожидает правительство.

"Мы много дискутировали еще до выборов, и надеюсь, что и сейчас мы будем находить время и желание услышать друг друга и выработать общие позиции. Мы готовы делать все, что позволит бизнесу в Украине развиваться, создавать новые рабочие места, менять экономику и создавать возможности для развития Украины. Будет развиваться государство - будем развиваться и мы", - подчеркнул Разумков.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что украинская бизнес-среда улучшится, в частности за счет совершенствования верховенства права, соблюдения законов, преодоления коррупции.

Но...

Господин Разумков не подсчитал количество жалоб, претензий и найденных экспертами в свежепринятых законах "дыр". А жаль. Потому что есть мнение, что наскоро принятые законы могут в самое ближайшее время значительно ухудшить ситуацию в стране.

Об этом заявил Михаил Кайцин, политический консультант GN Consulting:

«Те законы, которые были приняты с момента начала нового созыва Верховной Рады, вызывают критику, поскольку они принимались в турборежиме.

Это как бы предложило обществу некую форму – «мы принимаем очень быстро и законы эти - на ваше благо, не заморачивайтесь, не нужно проводить все законопроекты через какое-то публичное обсуждение и согласование и так далее, вы нам дали мандат – мы знаем, что нам нужно делать».

Мы увидели, что по факту половина этих законопроектов, проголосованных за прошедшие несколько месяцев, вызывают критику не только у широкой общественности но и у экспертов, которые понимают в экономике, в праве и т.д.», – отметил эксперт.

Источник: rada.gov

От редакции

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