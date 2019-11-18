Юные украинские ученые победили в Сингапуре во всех категориях

Украинская сборная победила на глобальном конкурсе инноваций, который проходил в Сингапуре. В состав нашей команды входили ученики Малой академии наук Украины. Руководитель украинской делегации на Advanced Innovation Global Competition 2019 - заместитель директора Малой академии наук, Евгений Кудрявец.

В составе жюри представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира, – написал Евгений Кудрявец.

Ольга Харасахал, София Петрушин, Назар Поночевный и Дмитрий Лопушанский завоевали по золотой медали. У Ольги Хараскал абсолютная победа "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)".

Что такое Advanced Innovation Global Competition 2019?

Это международный конкурс среди изобретений, облегчающих быт и существование человечества, где участвуют только готовые проекты, которые уже готовят к запуску в производство. Баллы начисляются за​ инновативность проекта; практическое использование изобретения и презентацию проекта.

Источник: 24tv







