В США хотят "подарить" Трампу импичмент как раз к Рождеству

Демократы Палаты представителей США стремятся завершить расследование в отношении президента США Дональда Трампа до 2020 года и перейти к голосованию за начало импичмента перед Рождеством, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, демократы сделали серию шагов, сигнализирующих о закрытии этапа расследования, проведенного за закрытыми дверями, и переход ко второму этапу: обоснование необходимости импичмента американской общественности.

Следователи Конгресса во главе с главой комитета по разведке Палаты представителей Адамом Шиффом, похоже, завершили сбор последних из 15 показаний нынешних и бывших чиновников администрации Трампа. На этой неделе они начали публиковать тысячи страниц стенограмм этих бесед.

Кроме того, на следующей неделе демократы начнут первые публичные слушания в своем расследовании в рамках импичмента, который на сегодня продолжается почти семь недель, и вызовут трех дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их союзники искали "услугу за услугу" с Украиной.

"Я думаю, что Палате представителей, не спеша, но действуя оперативно и обдуманно, следует поставить перед собой цель до Рождества решить эту проблему в Комитете по разведке и Комитете по иностранным делам и надзору, а также в Судебном комитете и на трибунах", - сообщил член комитета па разведке Палаты Дэнни Хек в четверг вечером CNN.

Как сообщал УНН, накануне демократы в Палате представителей, ведущих расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, опубликовали стенограммы слушаний двух свидетелей.

Источник: thehill







