Формула "Роттердам плюс" не принесла убытков: она была полезна

САП скрывает от адвокатов и журналистов результаты экспертизы формулы "Роттердам плюс", но расследователи-общественники нашли эти документы в файлохранилищах и они только подтвердили их подозрения: формула была полезна стране, заявила Ирина Одинец.

Из материалов экспертизы видно, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры несколько раз делали запросы и по-разному формулировали вопросы к экспертам, чтобы получить желаемый ответ, заявила адвокат бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Ирина Одинец.

Экспертиза по делу о "Роттердам плюс", которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, поэтому САП скрывает результаты от суда, заявила 1 ноября в своем Facebook адвокат бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Ирина Одинец.

"Вчера блогеры нашли на файлохранилище документы, которые мы как защита по делу "Роттердам плюс" не могли получить от следствия. Выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Из этих материалов видно, что прокуроры САП несколько раз делали запросы и по-разному формулировали вопросы к экспертам, чтобы получить желаемый ответ. Но ответ был неутешительным для детективов – формула "Роттердам плюс", по мнению уважаемых экспертов, является экономически обоснованной, а ущерб от ее действия эксперты не нашли. А нет убытков – нет состава преступления", – подчеркнула Одинец.

Она считает, что САП специально скрывает результаты экспертизы от суда.

"По моему мнению, обнародованные документы реальны, ведь прокурор прямым текстом заявил, что может решать, какие материалы предоставлять суду, а какие нет, и сказал, что не считает нужным предоставлять экспертизу КНИИСЭ. В то же время, мной на прошлой неделе были представлены соответствующие запросы для официального получения экспертиз", – написала адвокат.

24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс". С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам плюс" прекратила действие, но расследование НАБУ продолжается.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам плюс" подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Европейская ассоциация угля и лигнита Euracoal также пришла к выводу, что использование формулы "Роттердам плюс" украинскими властями было обоснованным подходом.

Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенном ее применением ущербе, сообщило 8 октября издание Delo.ua со ссылкой на материалы переписки Специализированной антикоррупционной прокуратуры с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

Источник: Гордон







