Написать новую ДНК как компьютерный код - не удастся, мы пока не боги

Биологические рукотворные ошибки при редактировании генома - считают ученые - не так легко исправить, как строки программ, написанные машинными языками. А еще - редактировать ДНК как компьютерный код очень опасно.

На улице Бенито-стрит в центре Кембриджа расположен паб «Орел». Именно сюда 28 февраля 1953 с Cavendish Lab неподалеку прибежал Фрэнсис Крик, шокировав посетителей заявлением, что он и Джеймс Уотсон открыли самую важную тайну жизни. В тот день они представили коллегам по лаборатории свою двойную спиральную модель ДНК. Сейчас об этом напоминает голубая табличка на стене паба.

«Будучи студентом-выпускником в конце 1960-х годов, я знал об этом пабе, так как именно здесь собирались некоторые мои друзья-заучки с Computer Lab, которая в то время тоже работала в центре города. Мы говорили о многих вещах в те времена. Но никогда нам не приходила мысль, что возможно существует определенная связь между тем, что Крик и Уотсон произвели в 1953 году, и программным обеспечением которое многие из нас пытались написать для своих экспериментов или диссертаций» - пишет на страницах The Guardian профессор общественного понимания технологий в Open University Джон Ногтон, добавляя, что эта связь была очевидной.

Заключением из открытия Крика и Уотсона было то, что гены и геном, которые лежат в основе органической жизни, опираются на код, записанный четырьмя буквами: С (для обозначения цитозина), G (гуанин), А (аденин) и Т (тимин). В общем, организмы - это биологические машины, построенные благодаря выполнению программ, написанных этими буквами. Аналогичным образом компьютеры - это только машины, которые выполняют программы, записанные с помощью нулей и единиц.

Выводы, которые можно сделать после проведения таких параллелей, впечатляют. Если понять закономерности, которые программируют организм, тогда, теоретически говоря, их можно скопировать. А если научиться писать биологический код, тогда можно редактировать его, чтобы изменить организм или даже создать совершенно новый.

«Другими словами, можно стать биологическим программистом и играть в Бога», - поясняет автор.

В 2010 году команда Крейга Вентера написала геном бактерии с нуля и встроила его в клетку для создания того, что ученые назвали первой в мире синтетической формой жизни.

В 2012 году исследователи создали Crispr-Cas9 - инструмент, который позволяет вырезать и вставлять элементы для точного генетического редактирования. А в начале этого года ученые из Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований в Кембридже переписали ДНК кишечной палочки, а затем создали клетки с синтетической версией измененного генома.

Поэтому все указывает на то, что человечество на пути к взрыву биоинженерии, то есть биологического эквивалента того, что сейчас принято называть программной разработкой. Так называемые «визионеры» (то есть фантазеры-миллиардеры) из Кремниевой долины прикипели к этому замыслу. Вероятно, они думают, что это позволит сделать смерть необязательной (для них).

В конце концов, если сама жизнь - это просто код, тогда это именно то, что все в долине как раз и пишут. Но, прежде чем на всех парах отправиться в этом направлении, стоит чуть больше разобраться в аналогии между компьютерным и генетическим кодам.

Это очень хорошо сделали гуру в сфере компьютерной безопасности Брюс Шнайдер и эксперт биотехнологий Лариса Руденко. Они утверждают, что, если программировать гены можно так же, как и компьютеры, тогда все сигналы о тревоге должны сработать немедленно.

«Программисты пишут программное обеспечение с помощью метода проб и ошибок. Компьютерные системы слишком сложны, а единой теории программного обеспечения не существует. Поэтому программисты постоянно испытывают свой код, пока он не начнет правильно работать. В этом есть смысл, так как стоимость ошибки и новой попытки чрезвычайно низкая», - отмечают эксперты.

Но каждая завершена программа все равно содержит ошибки. Поэтому приходится постоянно выпускать обновления и исправления. Проблема в том, что такая стандартная практика разработки программ не подходит для биоинженерии. Биологический код, как и компьютерный, неизбежно будет иметь программные ошибки по простой причине: рецепта написать безошибочный код любой сложности не существует.

«В отличие от программного обеспечения, нельзя написать «патч» для биологических систем после их выпуска. Хотя исследователи и пытаются разработать его. Также не существует способа «пропатчить» людей (а также животных и растения), чтобы сделать их восприимчивыми к таким агентам. Строгое биологическое сдерживание полезно, но ни одна такая система не сводит риски к нулю», - предостерегают Шнайдер и Руденко.

То есть, какой бы совершенной ни была программа для редактирования генома - она ​​обязательно даст сбой, исправить его в живом организме будет невозможно, а последствия такого сбоя будут абсолютно непредсказуемы.

Иными словами, «игры в Бога» - это пока не совсем хороший карьерный шаг для простых людей, уверены ученые.

Источник: УНИАН







