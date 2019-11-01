В Украине достаточное количество вакцины от дифтерии - Скалецкая

В Украине на сегодня 21 человек получил диагноз дифтерии, поэтому медики призывают людей вакцинироваться и уверяют, что вакцин достаточно, а именно два миллиона доз для детей и пять миллионов - для взрослого населения. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-брифинга МОЗ Украины и Центра общественного здоровья Украины "Оперативная информация об эпидемической ситуации в стране по дифтерии".

"Граждане Украины должны обращаться к своему семейному врачу. Вакцин достаточно: и для детей - два миллиона, и пять миллионов для взрослого населения", - рассказала Скалецкая.

Она также отметила, что на сегодня во всех областях государством закуплено и роздано достаточное количество вакцин, которые являются качественными и безопасными, однако проблема в том, что в Украине низкий уровень охвата прививок.

"На сегодня, вакцинированные дети до года - всего 59%; взрослое население - 52%. У старших детей показатель прививок несколько лучше - 60-70%. Эти показатели необходимо повышать", - отметила министр.

Министр обнародовала данные, в каких регионах вакцинировано крупнейшее и наименьшее количество взрослых и детей.

"Мы имеем регионы, где охват вакцинации достаточно высокий - это Николаевская область, Кировоградская область и Киев. Ниже охват, менее 50% младенцев - это в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. В отношении взрослых, которые должны вакцинироваться каждые 10 лет - ситуация плохая. Там, где менее 40% вакцинировано - это Луганская, Одесская, Харьковская и Черниговская области", - говорит министр.

Лучший показатель имеет Запорожская область, где вакцинированы 70% взрослого населения.

Источник: МОЗ







