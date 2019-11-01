Итоговое заявление Комиссии НАТО-Украина: оценили Зеленского и уровень безопасности

Комиссия НАТО-Украина в Киеве в присутствии Президента Владимира Зеленского и членов Кабинета министров Украины обсудила ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее, процесс реформ внутри страны, а также прогресс в партнерстве Альянса с Украиной. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой НАТО по итогам заседания Комиссии.

"Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, которая продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Союзники дали высокую оценку президенту Зеленскому за его приверженность к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Мы подтвердили нашу поддержку урегулированию конфликта дипломатическими средствами в соответствии с Минскими соглашениями, которые должны быть полностью выполнены всеми сторонами; Россия, подписавшая Минские соглашения, несет в этом значительную ответственность. Мы поддерживаем усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить любую политическую, финансовую и военную поддержку боевиков, прекратить военное вмешательство в Донецкую и Луганскую области и вывести войска, технику и наемников с территории Украины, а также вернуться в Совместный центр контроля и координации", - сказано в заявлении.

В НАТО также подчеркнули важность обеспечения безопасности и полного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вплоть до границы России и Украины.

"Мы приветствуем разведение сил вокруг Станицы Луганской и поддерживаем усилия по осуществлению разведения в других обозначенных районах в рамках усилий по полному выполнению Минских соглашений. Союзники приветствуют постоянную приверженность Украины делу JIT (совместной следственной группы) по расследованию крушения рейса MH17", - заявили в Альянсе.

Кроме того, как сказано в заявлении, в НАТО решительно осуждают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

"Крым - это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму, которое является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе", - говорится в заявлении.

Союзники выразили глубокую обеспокоенность нарушениями прав человека, осуществляемыми российскими "властями" в Крыму против всех украинцев, включая крымских татар, и членов других местных общин.

"Реакция НАТО в ответ на незаконные действия России в Украине поддержала общие международные усилия, включая санкции. Не может быть "бизнеса как обычно" (business as usual), пока не произойдет четкого, конструктивного изменения в действиях России, которое демонстрирует соблюдение международного права и ее международных обязательств и ответственности", - заявили в НАТО.

Союзники также приветствуют обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, назвав его "шагом в правильном направлении", а также призвали Росию вернуть захваченные судна.

"В соответствии с резолюцией ГА ООН 73/263 от 22 декабря 2018 года мы призываем Россию немедленно освободить и разрешить возвращение в Украину без предварительных условий граждан Украины, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета требований международного права, а также как перемещенные или депортированные через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию", - сказано в заявлении.

В Альянсе также сообщили, что дали высокую оценку Украине за успешное проведение мирных и конкурентных выборов в 2019 году. С точки зрения НАТО, избиратели предоставили новому правительству и парламенту дополнительную возможность для продолжения широкомасштабных реформ, которые должны полностью соответствовать международным обязательствам Украины.

"Что касается закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина привержена этому", - заявили в НАТО.

Союзники также приветствуют достигнутый успех и надеются на дальнейший прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны Украины, включая реализацию закона о национальной безопасности 2018 года.

"Союзники призвали Украину принять и внедрить подзаконные акты, вытекающие из закона о национальной безопасности, в том числе о Службе безопасности Украины, о новом парламентском комитете по надзору, разведке, государственной тайне и оборонных закупках", - говорится в заявлении.

Сообщается, что союзники полны решимости оказывать постоянную поддержку программе реформ Украины в секторе безопасности и обороны.

"Черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса и его партнеров. Союзники приветствуют развивающийся диалог и сотрудничество между НАТО и Украиной по вопросам безопасности в Черноморском регионе. В соответствии с решением министров иностранных дел НАТО от 2019 года, союзники усилили свою практическую поддержку Украине, включая сотрудничество с ее военно-морским флотом, ситуационную осведомленность, посещения портов, учения и обмен информацией", - сказано в заявлении союзников, которые пообещали и впредь поддерживать усилия Украины по укреплению способности противостоять гибридным угрозам.

"В свете вновь заявленных устремлений Украины к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах. Мы будем совместно работать над укреплением и адаптацией нашего особого партнерства в рамках Комиссии НАТО-Украина, которое будет способствовать построению стабильной, мирной и неделимой Европы. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности", - заключили в НАТО.

Источник: УНН







