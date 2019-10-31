Дания предоставила разрешение на завершение "Северного потока-2". Последствия

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2”, который проходит по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море, сообщили в Єн-Пресс.

Компания “Nord Stream 2 AG” получила разрешение на строительство газопроводов на датском континентальном шельфе. Датское энергетическое агентство предоставило компании “Nord Stream 2 AG” разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток-2” на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

“Разрешение выдается на основании Закона о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании касательно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с точки зрения ресурсов и окружающей среды и, при необходимости, определить маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены. Маршрут, на который выдано разрешение, показанный на рисунке”, — указано в пресс-релизе.

С 2017 года компания “Nord Stream 2 AG” направила три заявки в Датское энергетическое агентство по трем различным маршрутам. 3 апреля 2017 года Датское энергетическое агентство получило заявку на разрешение на строительство транзитных трубопроводов к юго-востоку от Борнхольма в территориальных водах Дании и на датском континентальном шельфе. Компания отозвала данное заявление в июне 2019 года.

10 августа 2018 года Датское энергетическое агентство получило заявку на маршрут к северо-западу от Борнхольма на континентальном шельфе. Поскольку этот маршрут вызвал ряд вопросов в отношении воздействия на окружающую среду и судоходство, в марте 2019 года ДЭА обратилось к компании “Nord Stream 2 AG” с просьбой провести исследование юго-восточного маршрута на континентальном шельфе.

15 апреля 2019 года компания “Nord Stream 2 AG” подала заявку на два альтернативных варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью 147 км и 164 км, соответственно.

По оценкам Датского энергетического агентства, юго-восточный маршрут на континентальном шельфе предпочтительнее северо-западного. Это в основном связано с оценкой воздействия на судоходство и территории “Природа 2000”. Среди двух предложенных компанией вариантов юго-восточного маршрута Датское энергетическое агентство утвердило самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности и поэтому является предпочтительным выбором.

Напоминаем, в начале октября стало известно, что “Газпром” построит “Северный поток-2” в обход Дании в случае отказа согласовать маршрут газопровода. Об этом заявил председатель совета директоров “Газпрома” Виктор Зубков на Российской энергетической недели.

По состоянию на вторую половину сентября, “Северный поток-2” приблизился к территории Дании, которая до того момента не предоставила разрешение на его строительство.



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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook, комментируя решение Дании дать разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", написал:

"Мы ожидали этого решения в течении осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - написал Коболев.

Он подчеркнул, что теперь еще важнее становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине.

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что несмотря на разрешение Дании на строительство "Северного потока-2", транзит газа через Украину должен сохраняться. Об этом сообщает the New York Times.

"Мы всегда говорили, что у "Северного потока-2" есть политический аспект вопроса, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраниться в будущем", - заявил Зайберт.

Зайберт также отметил, что немецкая сторона обсуждала данный вопрос с российским президентом Владимиром Путиным позавчера. Также немецкий представитель отметил, что ФРГ в дальнейшем будет поддерживать трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом в вопросе транзита газа.















