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Украинка Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой Европы

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую федерацию атлетики в Facebook.

Как сообщается, 18-летняя Ярослава Магучих завоевала серебряную награду в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе с мировым рекордом среди юниоров в 2,04 м.

Во время гала-вечера в рамках 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов девушка получила награду имени Петра Нуровского, а также денежную премию для обучения и получения образования.

Украинка стала лучшей юной спортсменкой Европы

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок в паре со словенкой Андреей Клепач стали победительницами Малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации в в китайском Чжухае. В финале украинско-словенский дуэт уверенно победил лидера посева китайскую пару Чжаосюаня Ян и Иньин Дуань.

Также РБК-Украина писало, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имена своих соперниц в групповом раунда Итогового турнира WTA. Украинская теннисистка попала в "Пурпурное группу", где сыграют чешка Плишкова, румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Источник: РБК



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