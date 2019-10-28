Пытки в тюрьмах: открыто производство ГБР за издевательства над онкобольной

Государственное бюро расследований открыло производство в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины из-за пыток онкобольного лица. Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в Facebook.

"На днях начали уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Поводом послужило обращение представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - написала Варченко.

Она рассказала, что, по предварительной информации, работники упомянутого учреждения не обеспечили оказания медицинской помощи онкобольной заключенной.

"Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело. ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), которой запрещено пытки или бесчеловечное или такое, что унижает достоинство, обращение или наказание", - написала Варченко.

Варченко, отметила, что, по словам уполномоченного по правам человека, после вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний.

"Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно избили ее, причинив телесные повреждения. Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что пожаловалась в ЕСПЧ", - отметила Варченко.

В случае доказательства вины фигурантов этого дела им грозит до десяти лет лишения свободы.







