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Вчера, 19:00
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Украинка Дарья Белодед выиграла "золото" турнира Большого Шлема

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла очередную победу в сезоне-2019, завоевав "золото" турнира серии Большого шлема в Абу-Даби. Соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах являются предпоследними из серии в нынешнем году.

19-летняя Белодед уверенно прошла всю турнирную дистанцию. Сначала она справилась с сопротивлением Варгас Лей из Чили, в четвертьфинале одолела немку Катарину Менц, а в битве за путевку в финал разобралась с Сабиной Гилязовой из России.

В решающей схватке Дарье противостояла словенка Маруша Штангар, которая продержалась всего лишь минуту. Украинка красиво бросила соперницу и добыла "золото" турнира.

Источник: obozrevatel



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