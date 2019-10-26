Украинка Дарья Белодед выиграла "золото" турнира Большого Шлема

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла очередную победу в сезоне-2019, завоевав "золото" турнира серии Большого шлема в Абу-Даби. Соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах являются предпоследними из серии в нынешнем году.

19-летняя Белодед уверенно прошла всю турнирную дистанцию. Сначала она справилась с сопротивлением Варгас Лей из Чили, в четвертьфинале одолела немку Катарину Менц, а в битве за путевку в финал разобралась с Сабиной Гилязовой из России.

В решающей схватке Дарье противостояла словенка Маруша Штангар, которая продержалась всего лишь минуту. Украинка красиво бросила соперницу и добыла "золото" турнира.

Источник: obozrevatel







