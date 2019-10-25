Показания Тейлора по Украине лишают Трампа надежд избежать импичмента

Американский дипломат в Украине Уильям Тейлор дал показания в Сенате, которыми сделал президента США Дональда Трампа на шаг ближе к импичменту. Его слова стали настоящим откровением для тех, кто все еще сомневался в том, готов ли был Трамп пожертвовать интересами Украины ради собственной выгоды, пишет New York Times.

Ради себя

Намерение Трампа лишить Украину поддержки – это преступление, считает Тейлор. Давая показания в рамках самого громкого скандала, повлекшего за собой процедуру импичмента, он рассказал, что президент намеренно задержал 391 миллион долларов военной помощи, адресованной Киеву, чтобы иметь рычаг давления на украинское руководство.

Хотя слушание проходило за закрытой дверью, прессе вручили текст речи Тейлора для ознакомления. В нем говорится, что действия трампа стали «ударом в спину» Киеву, и поставили под угрозу стабильность во всей Европе.

Россия снова станет империей, если не противостоять ей по всему миру, - отметил дипломат.



Не Моника

Его показания дали понять разницу между импичментом Трампу и аналогичной процедурой в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона. Предыдущих президентов подвели внутриамериканские скандалы, а Трамп грубо вмешался в международную политику. Его действия имеют далеко идущие последствия, которые несут угрозу всему миру. Это мешает республиканцам оправдать президента в глазах общественности – они тоже не в восторге от предательства Трампом Украины и курдов в Сирии.



Свой парень

Тейлор рассказал, что в 2018 году к нему обратился Госсекретарь Майк Помпео, который просил дипломата заменить в Киеве посла Мари Йованович, которую Трамп и его окружение считали своим врагом.

По свидетельствам Тейлора, глава США соглашался передать Украине обещанную помощь только в том случае, если Киев откроет дело против экс-вице-президента Джозефа Байдена. Кроме того, Трамп был уверен, что американские демократы получили поддержку на выборах в США от Украины.



Где доказательства

Представляя свою версию событий, Тейлор, однако, не ссылался ни на документы, ни на записи, и на прямую не обвинял Трампа. Он только пересказывал то, что якобы слышал от других, входящих в окружение президента.

По мнению пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, «президент Трамп не сделал ничего плохого, его хотят дискредитировать левые конгрессмены и радикальные бюрократы». Она также назвала слова Тейлора «ересью, которую распространяют демократы».



Дружба крепнет

Все, что сказал Тейлор, заставило Сенат снова присмотреться к дружбе Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

От американского президента почти не слышно критики главы РФ, а однажды Трамп даже предположил, что «мог бы принять факт аннексии Крыма». Американского президента буквально вынудили помочь Украине оружием, но он снова и снова говорит о том, что Киев «безнадежно коррумпирован», и ему нельзя доверять.



Два канала

Тейлор также раскрыл схему принятия решений в Овальном кабинете. Согласно этой схеме, существуют два пути – традиционный и нетипичный.

Второй путь лежит через личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, а также его приспешников, таких, как американский посол в ЕС Гордон Сондланд. Для Тейлора попытка Трампа использовать помощь Украине как разменную монету в личных делах стала «предательством союзника перед лицом опасности».

Он также добавил, что летом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером посетил Донбасс, и ему было «крайне стыдно, потому что я знал, что помощь, за которую меня так благодарили, была заморожена президентом Трампом».

Организация Объединенных Наций столкнулась с резкой нехваткой финансов. В связи с этим сотрудникам ООН по всему миру придется потуже затянуть пояса и экономить буквально на всем.

На что именно решили урезать финансирование, в новом меморандуме сообщил генеральный секретарь Организации Антонио Гутерриш.



Деньги Фирташа

Ситуация осложняется тем, что демократы в Конгрессе США подозревают, что в избирательные фонды Трампа могли попасть деньги Фирташа.

Демократы в Конгрессе США выясняют, действительно ли олигарх-беглец Дмитрий Фирташ предоставлял финансирование двум партнерам Руди Джулиани, которых арестовали по подозрению в нелегальном финансировании кампании Дональда Трампа и других республиканцев. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на конгрессмена-демократа Джейми Раскина, входящего в комитет Палаты представителей по надзору и реформам - это один из комитетов, который расследует дело о возможном импичменте президенту Трампу.

Сейчас Фирташ находится в Австрии, и США добиваются его экстрадиции по обвинениям в хищении бюджетных денег и взяточничестве.

В начале октября американские правоохранители арестовали партнеров адвоката Трампа - Руди Джулиани. Льва Парнаса и Андрея Кукушкина, бизнесменов украинского происхождения, уроженца Беларуси Игоря Фруман и американца Дэвида Корреа обвиняют в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. В среду на судебном слушании Парнас и Фруман заявили о своей невиновности.

Следствие считает, что Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, "члена украинского правительства, который добивался освобождения посла США в Украине", однако его имя прокурор не называет. NBC сообщил, что речь идет о бывшем генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник финансирования до сих пор не раскрывают. В тексте обвинения говорится о "иностранце-1" из России, который с июня 2018 по апрель 2019 предоставил им 325 000 долларов для благосклонной Трампу организации, собирающей политические взносы. Эти деньги, а также 15 000 долларов в компанию, которая поддерживала генерального прокурора штата Западная Вирджиния Патрика Моррисея, были предоставлены от имени компании-экспортера природного газа Парнаса и Фурмана, которая, очевидно, никогда не вела никакого бизнеса.

"Интерес к Фирташу и его роли растет", - заявил Раскин. "Его связь с Владимиром Путиным и Россией также надо исследовать". В апреле 2018 сенатор-республиканец Роджер Викер назвал Фиршата "прямым агентом" Кремля.

Politico пишет, что Парнас был наемный переводчиком для Фирташа и его адвокатов в США. Издание также цитирует Дейла Перри, представителя американской газовой компании, которая работает в США. По словам Перри, Фирташ давил на Петра Порошенко, чтобы освободить Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза. Коболева поддерживала посол США в Украине Мари Йованович. Поэтому Перри считает, что Фирташ мог иметь мотив помочь Парнасу и Фруману добиться отзыва Йованович.







