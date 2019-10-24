Зеленский обсудил со Штайнмайером Донбасс и "нормандскую" встречу

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, стороны обсудили ситуацию на Донбассе и "нормандский формат", сообщает пресс-служба ОПУ.

"Владимир Зеленский встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе", - сообщили в ОПУ.

"Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Зеленский во время встречи.

Лидеры стран согласились, что нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.







