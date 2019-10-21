ГПУ не имеет доказательств вины Порошенко: ищут или... "рисуют"?

Плохая новость для 70 процентов, для правоверных "слуг" и, собственно, для озабоченного посадками Зеленского: Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что ведомство пока не смогло найти весомых доказательств вины, пятого президента Украины, Петра Порошенко.

По словам Рябошапки, Порошенко можно будет обвинить только в том случае, когда появятся весомые доказательства его вины. Все собранные материалы прокуроры должны тщательно изучить и подтвердить, что подозрения весомые. После этого материалы обнародуют и с Порошенко снимут неприкосновенность.

Рябошапка уточнил, что материалы направят в Верховную Раду с просьбой снять неприкосновенность. В тоже время генпрокурор отказался сообщить, когда это может произойти: то есть, когда "весомые доказательства", собствено, "появятся"!

Источник: telegraf







