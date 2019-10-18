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Общество / Криминал
Вчера, 22:00
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В Киеве у парня изъяли семь миллионов фальшивых гривен

В Киеве по подозрению в валютном мошенничестве задержали 22-летнего жителя столицы. Он пытался купить доллары через объявление на сайте. При обыске в его доме обнаружили 7 млн фальшивых гривен, сообщила накануне столичная прокуратура.

Задержанный разместил на одном из сайтов объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший. Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 тысяч долларов для обмена. Но когда мошенник передал ему гривны, мужчина обнаружил, что деньги поддельные. Поэтому обмен не состоялся, а злоумышленника нашли по горячим следам.

В ходе обыска правоохранители нашли по месту проживания мошенника около 7 млн фальшивых гривен и оборудование для их изготовления.

По данному факту злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям о покушении на преступление и мошенничество (ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины).

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают возможных участников преступления и аналогичные эпизоды в других районах Киева.

Ранее в Киеве группа злоумышленников во главе с уроженцем Казахстана наладила схему сбыта фальшивых евро, которые их сообщники печатали в Турции.

Также сообщалось, что в Киеве доллары обменяли на полмиллиона фальшивых гривен, которые были распечатаны на принтере.

Источник: korrespondent



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