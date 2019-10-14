В мире опять говорят о войне: США назвали первую цель России в Европе

США назвали главную цель в Европе, по которой ударит Россия, если завтра вдруг случиться война. По словам американского специалиста, в случае крупномасштабного военного конфликта Россия ударит по портовому городу Бремерхафен на северо-западе Германии.

Главной целью для ракетного удара российской атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 (08850) «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного военного конфликта является портовый город Бремерхафен на северо-западе Германии. Об этом сообщает экс-сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США) Эндрю Метрик.

Специалист называет Бремерхафен «основным американским наземным портом для высадки в Европе».

«Это единственный наиболее важный узел для перемещения тяжелой техники на европейский театр (потенциальных военных действий). Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США», - рассказал он.

Согласно Метрику, альтернативные порты, расположенные в Роттердаме (Нидерланды) и Антверпене (Бельгия), вследствие своих больших размеров лишь немногим более устойчивы к точечной атаке. Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике стали представлять угрозу с появлением в России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.

Как сообщал УНИАН, Украина попала в список мест возможного начала Третьей мировой войны

Источник: unian







