Мертвый мозг оказывается можно оживить, по крайней мере у мыши

Ученые из Центра исследований динамики биологических систем Riken в Японии при помощи новой методики смогли поддерживать ткани мертвого мозга мыши живыми и функционирующими на протяжении почти месяца. Результаты опубликованы в журнале Analytical Sciences, передает Naked Science.

Во время эксперимента ученые использовали специальное микрофлюидное устройство, которое помогло увлажнить и предотвратить высыхание тканей, эксплантированных из мозга мыши, но при этом поддерживать увлажнение на оптимальном уровне.

Ученые доказали, что ткани не нужно оставаться постоянно погруженной в жидкость - она могла получать питательные вещества из влажной среды.

Как показали результаты исследования, ткани могут оставаться живыми в течение более чем 25 дней. На 25-й день они сохранили приблизительно 97 процентов первоначальной активности, отметили ученые. При этом контрольный образец потерял активность через 10 дней.

«Этот метод можно использовать не только для эксплантации тканей животных. Кроме того, это улучшит исследования в области органогенеза», - рассказал Ота.

Источник: unian



