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Вчера, 13:29
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Супрун объяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес

Чтобы оценить, все ли в порядке с весом, следует опираться на индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Недостаток жира вреден и даже опасен для жизни. Волна похудений захлестнула всех. В связи с этим Ульяна Супрун объяснила, что же такое здоровый вес.

Чтобы оценить, все ли в порядке с весом, следует опираться на индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Сам по себе вес не является достаточным ориентиром, пишет Супрун в Facebook. По ее словам, здоровый индекс массы тела - соотношение веса к квадрату роста - колеблется от 18.5 до 24.9.

"Довольно много людей имеют на самом деле здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрыщами" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя особой необходимости нет", – уточнила Супрун.

Как рассчитать индекс массы тела?

Избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. Ожирение имеет три степени и начинается с ИМТ 30 и выше. ИМТ ниже 18.5 считается слишком низким. Например: вес = 68 кг, высота = 165 см (1.65 м). Расчет: 68 : (1.65) 2 = 24.98

Супрун также обращает внимание худеющих на соотношение талии к бедрам - именно этот параметр сообщит об угрозе висцерального ожирения. По ее словам, талия должна быть меньше бедер. У мужчин это соотношение должно составлять 0.9 или меньше, а у женщин - 0.85 или менше.

Всем желающим активно худеть Супрун напоминает, что недостаток жира вреден и даже опасен для жизни. Жировая ткань влияет на ряд гормонов. У женщин с очень низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея - нарушение менструального цикла или его прекращение.

"Главная задача, которая перед нами стоит, это держать вес и талию в пределах нормальных значений при помощи способов, которые не подрывают наше физическое и психическое здоровье и бюджет", - считает Ульяна Супрун.

Источник: glavred



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