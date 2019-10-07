ООС: боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
Кроме того, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 15 обстрелов:
трижды вблизи Новотроицкого — из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
дважды неподалеку от Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета, снайперской и стрелкового оружия;
дважды вблизи Павлополя — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Авдеевки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку от Богдановки и вблизи Новогнатовки — из гранатометов различных систем;
вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Березового — со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Пищевика — из гранатометов различных систем;
неподалеку от Новомихайловки — из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 10 обстрелов:
трижды неподалеку от Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку от Попасной — из стрелкового оружия;
в районе Золотого-4 — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Золотого — со станкового противотанкового гранатомета;
в районе Зайцевого и неподалеку от Луганского — из минометов калибра 82 мм;
вблизи Новолуганского — из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один — получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил обстрел недалеко Майского — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.
Источник: unn