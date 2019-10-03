"Шпионку" Марию Чуйкову в "ДНР" осудили на 11 лет

На оккупированной Донетчине так называемый «Верховный суд «ДНР» приговорил к 11 годам лишения свободы 48-летнюю Марину Чуйкову, что оставалась в оккупированной Горловке, чтобы иметь возможность ухаживать за бабушкой, которая наотрез отказалась покидать захваченное боевиками город. Боевики схватили Марину Чуйкову 17 марта 2018 на КПВВ и обвинили ее в шпионаже, сообщил ИА «Вчасно» сын горловчанки Артур Чуйков.

Так называемая «генпрокуратура ДНР» уже выступила с заявлением, что Марина Чуйкова якобы работала на СБУ и собирала данные о боевиках и города их дислокации. Собранную информацию женщина, якобы через интернет, отправляла украинским спецслужбам. Сын Марины Чуйковой называет эти обвинения бредом.

«Это бред, моя мама ездила в оккупированную Горловку и находилась там, чтобы ухаживать за бабушкой, - говорит Артур Чуйков. - У бабушки сахарный диабет и онкологическое заболевание. Мама никогда бы не стала рисковать ее здоровьем и жизнью. Потому что после ее ареста бабушка осталась совсем одна».

По словам Артура Чуйкова, за все это время боевики ни разу не пустили к Марине никого из представителей международных организаций, также они отказывались подтверждать факт ее задержания. При этом состояние здоровья Марины Чуйковой значительно ухудшилось.

«К маме никого не пускают, но отец во время следственного эксперимента видел ее, она выглядит плохо, очень худая, - говорит Артур Чуйков. - У нее есть хронические заболевания, она нуждается в медицинском уходе, но качественной медицинской помощи она не получает».

Артур Чуйков рассказал, что за более чем год он вместе с братом обращался во все международные организации - Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, ООН. Украинская сторона внесла имя Марины Чуйковой в списки на обмен. Также братья обращались по поводу незаконного содержания Марины Чуйковой в ОРДЛО в Европейский суд по правам человека. Европейский суд постановил в течение трех месяцев освободить женщину.

«Мы надеемся только на обмен, - говорит Артур Чуйков. - Мы будем делать все, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит».

Источник: vchasnoua







