В Черновцах родились девочки - сиамские близнецы

Украинским врачам придется вскоре побороться за полноценную жизнь, или может просто за жизнь сиамских близнецов, родившихся в Черновцах.

27 сентября в городском роддоме родились сиамские близнецы - девочки, которые срослись телами. Детей обследуют, чтобы понять, возможно ли их разделить.

Об этом рассказала медицинский директор КНП "Городской клинический родильный дом №2" Светлана Ткачик.

"Когда мать была на 11-й неделе беременности, на УЗИ диагностировали, что дети - сиамские близнецы. Однако женщина по своим убеждениям отказалась прерывать беременность и решила рожать. Мы планировали, что она будет рожать в Киеве. Но роды начались преждевременно - на 34 -й неделе беременности. Поэтому мы провели специальное кесарево сечение. Сейчас дети в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких", - сказала врач. Также она добавила, что это была первая беременность женщины.

По информации Ткачик, в Украине раньше сиамские близнецы рождались в 2012 году в Краматорске Донецкой области. Нынешний случай - второй в Украине.

Врачи говорят, детей будут обследовать, чтобы понять, возможно ли их разделить.

Источник: Укринформ