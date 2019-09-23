Что будет, если Россия перекроет Днепр для Украины

Россию могут ждать международные санкции в случае, если она решится перекрыть воду Днепра для Украины. Об этом в подкасте "Радио Свобода" заявил Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины, комментируя угрозы со стороны чиновников РФ, которые предлагают "отомстить Украине" за водную блокаду Крыма.

"Есть международное право, и конвенция про охрану трансграничных водных объектов, которым является Днепр, и никто из стран, через территорию которых течет Днепр, не имеет права собственности на реку. Днепр в Крым не течет - туда воду поставляет Северо-Крымский канал, который эксплуатируется согласно правилам, поэтому у нас есть полное право для регулировки уровня воды в нем. Это наш внутренний канал, поэтому его регулирование не нарушает никакое международное законодательство", - заявил Яцюк.

Его слова стали ответом заявлению Георгия Мурадова, заместителя председателя российского правительства Крыма, который заявил о нарушениях со стороны Украины.

"Перекрывая Северо-Крымский канал, украинские власти нарушили международное законодательство. Международные каналы тоже регулируются. Их нельзя в одностороннем порядке взять и закрыть, для судоходства или для прохождения воды. Нужно читать определенные разделы международного права", - заявил чиновник оккупантов.

При этом журналист Дмитрий Евчин отметил, что канал является украинским, поэтому власти Украины имеют полное право регулировать уровень воды в нем.

"Канал внутренний, не международный, перекрывая его, Украина ничего не нарушила. Мурадов считает, что Днепр имеет национальность и является русской рекой, поскольку начинается в Смоленской области РФ. А если он российский, то "права на Днепр имеют крымчане". Но Днепр в Крым не течет. Воду Днепра в Крым подавал канал, внутреннее украинское искусственное сооружение, поэтому Украина имеет полное право его открывать, закрывать или перенаправлять", - отметил журналист.

Участники дискуссии также процитировали заявления гидрологов, которые утверждают, что в случае перекрытия Днепра какой-либо из трех стран, по территории которых он течет, могут быть применены международные санкции.

При этом директор института географии Российской академии наук Аркадий Тишков заявил, что в России никогда не разрабатывались проекты, включающие манипуляции с отводом рек для решения политических вопросов.

"Каждое такое решение, связанное с отводом воды и снижением уровня реки при пересечении границ, решается на основе специальных двухсторонних соглашений, а если это несколько пользователей рек, то с участием трех и более сторон. Я обращаю внимание на то, что государства не могут принимать решения в одностороннем порядке в отношении рек, протекающих на территории разных стран: ни о строительстве гидротехнических сооружений, ни об изъятии стоков в больших объемах, ни отвода и так далее", – сказал Тишков.

По его словам, идея Владимира Жириновского, который ранее заявил, что надо повернуть течение Днепра в сторону России и отомстить таким образом за проблемы с водой в Крыму – это "заявление на грани абсурда".

"Такие манипуляции могут привести к экологической катастрофе, от которой в первую очередь пострадает население", - отметил ученый.

Напомним: незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Оккупанты намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс.

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич ответил на претензии, что Россия как государство-оккупант сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Источник: obozrevatel







