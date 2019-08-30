Река Днепр умирает, экологи говорят о катастрофе. Видео

Днепр менее чем за 3 года может превратиться в болото. Уже 5-й год экологи пытаются обратить внимание чиновников на проблему. Река с каждым годом все больше мелеет и зеленеет. Из-за этого Днепр может превратиться в острова.

В столичной акватории активисты и экологи насчитали уже 56 отмелей, на которых можно по колено стоять посреди реки.

Отмели – это естественный процесс смешивания песка. Если бы не водная растительность — она их фиксирует.

«Днепр уже не в состоянии смыть все то, что в него попадает, ведь в Киеве две тысячи моек, вода из которых вместе с химическими средствами стекает в Днепр. Фосфаты — это как удобрение для водорослей. Поэтому Днепр цветет и зарастает… Сначала появляются небольшие растения, затем — камыш, после камыша идут деревья и так далее. То есть это будут уже полноценные острова», — объясняет председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Даже на глубине вода, несмотря на холодную температуру, все равно цветет. На заросших отмелях эхолот показал глубину в 50 см. На фарватере глубина не превышает 7 метров.

Источник: nashemisto







