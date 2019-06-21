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Вчера, 19:00
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Новый президент хочет новую столицу, поскольку Киев "пропитан взятками"

Желание команды Зе перенести свою деятельность в новую столицу высказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков: «Нам нужно 3 млрд долларов из государственного бюджета на переезд в новую столицу Украины».

Напомним, ранее в штабе Зеленского предложили совершенно радикальную меру по борьбе с коррупцией - изменить столицу Украины, поскольку Киев «пропитан взятками и связями».

«Да, это процесс длительный, сложный и дорогой, но он очень важен для нашей страны. Ведь нужно не лечить симптомы болезни, а устранять ее причину. Мы уверены, что переезд столицы в центр Украины поможет решить проблемы коррупции раз и навсегда!», - вполне серьезно заявил Дмитрий Разумков.

По предварительным подсчетам штаба Владимира Зеленского, стоимость переезда столицы около 3-х миллиардов долларов. Партия планирует использовать на проект средства из госбюджета.

Куда они собираются переезжать - тайна, укрытая догадками и слухами.

Челюсти таки уже отвисают от удивления, и даже шока ...

Источник: savranski-visti 

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