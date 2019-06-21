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Общество / Армия
Вчера, 16:00
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Ирина Фриз предлагает ввести в военных госпиталях должность гинеколога-акушера

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз инициирует внесение изменений в устав Вооруженных сил Украины относительно введения должности гинеколога-акушера в военных госпиталях.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Одним из приоритетов является предоставление качественных акушерских и гинекологических услуг для женщин-военных, находящихся на передовой. В рамках деятельности платформы "Безопасность. Женщины. Мир" будет внесено законодательное предложение о внесении изменений в устав ВСУ относительно обязательного введения должности гинеколога-акушера в военных госпиталях", - сказала министр в ходе встречи с представительницами общественного объединения "Женское ветеранское движение" и руководителем международного благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья" Галиной Скипальской.

Во время встречи были обсуждены министерские проекты по оказанию психосоциальной реабилитации и системе оказания медицинских услуг для ветеранов.

Также собеседники уделили внимание вопросам разработки методики для налаживания стратегической коммуникации женщин-ветеранов с громадами и их привлечения к активной деятельности в регионах.

Как сообщали "Українськi Новини", в марте министр обороны Степан Полторак констатировал, что за 5 лет войны на востоке Украины участницами боевых действий стали 7 тыс. военнослужащих-женщин, 6 из которых погибли.

Источник: ukranews


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