Важно: министра обороны Украины пригласили на очередное заседание НАТО

Министр обороны Украины Степан Полторак примет участие в заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО, которое состоится в конце июня. Об этом сообщает пресс служба миссии Украины при НАТО.

"Министр обороны Украины примет участие в мероприятии. В рамках мероприятий будет происходить заседание стран-контрибуторов, осуществляющих взносы в миссии в Афганистане "Решительная поддержка", - сообщили в пресс-служб.

Встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса состоятся в штаб-квартире НАТО в среду 26 и четверг 27 июня 2019. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Источник: vgolos







