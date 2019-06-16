У французов шок: с молотка пустили драгоценности королевы Марии-Антуанетты

Самый невероятный аукцион в истории: ювелирные украшения, принадлежавшие последней королеве Франции Марии-Антуанетте, пустят с молотка на аукционе Sotheby's в Женеве. Они были скрыты от публики на протяжении последних 200 лет, поэтому нынешние торги эксперты называют самыми значительными в истории.

Королевские драгоценности подобного уровня крайне редко выставляются на продажу. На торги выставлены жемчужное колье с бриллиантово-жемчужной подвеской и серьги, принадлежавшие Марии-Антуанетте. Они продаются вместе с обширной коллекцией украшений, которой владела итальянская королевская семья Бурбонов-Пармы.

"Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с тем, как жили их владельцы за последние несколько сотен лет", - так прокомментировала эти торги заместитель директора женевского отделения Sotheby's Даниелла Мачетти.

Однако вне зависимости от истории их владельцев, все эти вещи красивы сами по себе, украшены редчайшими драгоценными камнями и сделаны с величайшим ювелирным мастерством.

Одним из самых дорогих предметов является натуральная жемчужина Марии-Антуанетты, оформленная как украшенная бриллиантами подвеска, которую эксперты оценивают в $2 млн. Также будет продан редчайший розовый бриллиант.

Ожерелье из натурального жемчуга и бриллиантов, а также пара серег из жемчуга и бриллиантов оцениваются в $300 тыс. за каждый лот, тогда как перстень с вензелем, в который спрятан локон королевы, оценен в $10 тыс.

Среди других предметов этой королевской коллекции - личные украшения, принадлежавшие королю Франции Карлу X, в частности, бриллиантовая тиара, оцениваемая в $550 тыс.

Мария-Антуанетта была младшей дочерью императора Австрии Франца I и его супруги, эрцгерцогини Марии Терезии. Ее замужество с королем Франции Людовиком XVI объединило две королевские династии - Габсбургов и Бурбонов.

В роли королевы Франции Мария-Антуанетта отличалась экстравагантным и крайне расточительным поведением, что вызвало к ней резкую неприязнь народа и в итоге стало одним из поводов ко Французской революции. Ей удалось вывезти свои драгоценности к родственникам в Австрию, однако сама она не сумела бежать из Франции и была казнена на гильотине в 1793 году в возрасте 37 лет.

Источник: УНИАН



