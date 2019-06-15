«Утюжили» два часа: при обстреле Марьинки ранена семья мирных жителей

14 июня боевики обстреляли со стороны оккупированного Донецка Марьинку. В городе разрушен жилой дом № 292 на улице Шевченко. Чудом никто не погиб, но четверо членов семьи в больнице, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Военные вытащили из-под завалов 86-летнего хозяина дома. Его сильно ударило о стену взрывной волной. Предварительный диагноз — перелом позвоночника. У его невестки — перелом ноги и осколочные ранения, у 62-летнего сына — травма плеча и ранения лица. Пострадала и 30-летняя внучка деда, у нее также выявлены осколочные ранения, а у ее старшей девятилетней дочери Вари врачи подозревают контузию. Жена хозяина и его двухлетний правнук почти не пострадали, но находятся в состоянии шока. Четыре человека госпитализированы.

Большая семья осталась без жилья. Местные власти еще не знают, куда поселят людей. Пока предложила пожить у нее в резервной квартире директор школы, которую посещает девятилетняя правнучка хозяина дома. Сейчас пострадавшей семье собирают вещи и продукты.

«Утюжили обстрелом с пяти до семи утра. Это здесь происходит постоянно. На улице, которая подвергается постоянным обстрелам оккупантов, почти не осталось жителей. Здесь даже в бронике находится опасно. И даже волки сюда не заходят, хотя расплодилось их за годы войны в этих местах великое множество, ведь охота из-за войны запрещена», — рассказали «ФАКТАМ» местные жители, чья улица расположена в более «тихом» месте.

Во время нашей беседы была слышна удаленная перестрелка из стрелкового оружия. Собеседники утверждают, что позиции боевиков находятся в пределах видимости.

«Мы по-прежнему видим, как они там у себя ходят, настраивают оружие», — говорят местные жители.

«ФАКТЫ» сообщили, что на днях украинским военным удалось взять под полный контроль населенный пункт Марьинка. Теперь до окраины оккупированного Донецка остается несколько сотен метров.

Источник: fakty



