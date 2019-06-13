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Сегодня, 08:00
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В АП настаивают на конкурсе на самый газоносный участок черноморского шельфа

Юрист Коломойского, который теперь глава администрации президента, призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка “Дельфин” на шельфе Черного моря минимум до 120 дней. Об этом говорится в письме Андрея Богдана к Кабинету министров.

Конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок фактически истек 12 июня.

“Учитывая масштаб участка, площадь которого более 9,4 тыс. кв. км, и сложность реализации такого проекта, Украине нужно привлекать именно иностранные газодобывающие предприятия с практическим опытом работы на шельфе, а также с соответствующим техническим и финансовым обеспечением. Продолжение конкурса позволит расширить круг международных компаний-претендентов и повысить прозрачность процесса оценки их конкурсных заявок”, — говорится в письме.

По информации источника в Минэнерго, 12 июня на конкурс подали заявки две иностранные компании. Первая — американская фирма Frontera Resources. Вторая — американский инвестфонд Trident Acquisitions, которым управляет Илья Пономарев, недавно ставший гражданином Украины.

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море может получить американская компания с сомнительной репутацией. Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявили, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Источник: ukrrudprom


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