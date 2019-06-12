США поддержит ВПК Украины, заверяет Дональд Винтер

Украина заинтересована в эффективности отечественного военно-промышленного комплекса и сочетании наших усилий с опытаом США, сказал Владимир Гройсман во время встречи с Старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером, сообщает Департамент информации КМ Украины.

Господин Винтер, в прошлом министр военно-морских сил США. Одним из его стратегических задач является всесторонняя помощь в реформировании государственного концерна «Укроборонпром».

Приветствуя гостя, Премьер-министр Украины отметил, что для Украины, которая сегодня фактически защищает восточную границу Европейского Союза, крайне важно, чтобы отечественный ВПК полностью покрывал критические потребности её Вооруженных Сил и укреплял свои позиции на международном рынке вооружений.

«Я очень рад быть в Украине. У меня важная задача. И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины, - отметил в свою очередь Дональд Винтер. - Украина может гордиться своей историей и своими технологиями - прежде всего в оборонно-промышленном комплексе».



