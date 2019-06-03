Следователи ГБР расследуют обстоятельства стрельбы полицейских в пятилетнего ребенка

Следователи теруправления ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-ти летнему мальчику, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 31 мая в реанимационное отделение КНС «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Работники полиции установили, что 31.05.2019 около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом жительства, 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Согласно проведенного оперативного вмешательства медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м. обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки.

Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области.

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook сообщил, что двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК Украины.

"Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР ", - сообщил Князев.

Глава Национальной полиции также добавил, шо: "Вместе мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за ее жизнь борются лучшие врачи государства".







