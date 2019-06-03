Что происходит с реформой энергорынка. Объясняет Сергей Крапива

Сергей Крапива поделился своими мыслями в группе "УКРАИНА-ИНФО": "Так что произошло на СНБО? Произошел тот самый «поход по ссылке». Группа заинтересованных чиновников спросила премьера Гройсмана: «Борисыч, вы нас случайно не пошлете?» «Пошлю», - ответил им Гройсман. После чего чиновники пошли говорить: «А он нас послал», своему «боссу». Говорят - олигарху Коломойскому. И реакция не задержалась..."

Далее - языком оригинала.

"Ситуація по ринку електроенергії завмерла на позиції «відмінити не можна впровадити». Поставити кому мусить уряд. Противники реформи заходилися тиснути на прем’єра через ЗМІ – у суботу на самому чесному каналі «1+1» вийшла програма, де на Гройсмана вилили тону чорнухи, в стилі… ну власне «1+1». Проте Борисович давно показав, подібного тиску він не боїться. Закликав його Зеленський піти у відставку – Гройсман подав. Відмовилася ВР відставляти прем’єра – закатав рукави і твердо впроваджує свою лінію. Відтак – мусимо сподіватися, що кому в питанні енергореформи прем’єр Гройсман поставить таки там де треба. І керуватися він буде інтересами не власників застарілих енергозатратних підприємств, а інтересами розвитку економіки України.

За результатами першого засідання РНБО президент Зеленський вирішив не приймати ніяких рішень по ринку електроенергії. Відповідні рішення він пообіцяв через два тижня. Що це означає?

В часи, коли автор цих рядків працював майстром ремонтників на заводі, він дуже гарно знав термін «сходити за посиланням». Що це означало? Уявіть ситуацію, коли керівництво наказує вам сходити у певний цех або ділянку і шляхом переговорів там чогось добути. А ви точно знаєте, що не добудете там нічого – вас без обговорення зразу пошлють у пішу еротичну пригоду. Що вам робити в такій ситуації? В такій ситуації ви ідете таки куди наказують і озвучуєте там перелік бажань. Звісно, вас посилають. Ви приходите до свого керівництва і чесно дивлячись йому в очі заявляєте: «Я ходив, а вони мене послали». І лишається керівництву або цю ситуацію з’їсти, або втрутитися самому – на своєму рівні. Чому засідання РНБО нагадало мені такий «похід за посиланням»? Судіть самі.

Засідання РНБО було анонсоване, як присвячене трагедії на шахті «Лісова» (ДП «Львіввугілля»), там загинули два гірняки. Проте – на засідання РНБО, за словами голови Незалежної профспілки гірняків України Михайла Волинця, не був запрошений жоден з профспілкових лідерів шахтарів. Дивне вийшло засідання – про безпеку у гірничій галузі, але без тих хто на цій самій безпеці знається як ніхто. Про що ж там тоді говорили?

Про це повідомив офіційний сайт президента України. Засідання РНБО насправді було присвячено обговоренню питання, через яке останніми тижнями іде справжня підкилимна боротьба – аж до дзвінків олігарха Коломойського безпосередньо прем’єру Гройсману, звинувачення уряду в прийнятті рішень на користь структур олігарха Ахметова з боку представника президента в Кабміні Андрія Геруса і нардепа Сергія Лещенка, тощо. Нагадаю, що закон «Про ринок електроенергії» на підставі якого від 1 липня поточного року мусить бути впроваджений новий ринок електроенергії, розроблений за участі європейських експертів і запроваджує положення Третього енергопакету ЄС. Впровадження конкурентного ринку електроенергії – одне з зобов’язань України, зафіксоване в межах Меморандуму про співробітництво України і ЄС, і є умовою надання Україні допомоги у 500 мільйонів євро.

Відтак – зрозуміло, чому на засідання не запросили лідерів профспілок гірняків. Вже згаданий Михайло Волинець – прибічник впровадження ринку електроенергії. Обговорення перенесення впровадження ринку електроенергії на засіданні РНБО пан Волинець прокоментував так: «Перенесення ринку не вирішує проблеми вугільної галузі, а навпаки – посилює її».

Що ж відбувалося на засідання РНБО? Очевидно – зацікавлені особи на чолі з президентом Зеленським намагалися переконати все ще повноважного голову уряду Володимира Гройсмана (у відставку ВР його не відправила) відкласти впровадження ринку електроенергії. Про це прямо заявив голова РНБО Данилюк: «Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що дію закону треба відкладати. Питання тільки – на три місяці, на дев’ять місяців, на рік. Але також була й позиція, що треба готуватись до того, що закон буде впроваджений». Данілюк повідомив, що остаточну позицію по ринку електроенергії формуватиме уряд і прем’єр-міністр.

А що сам прем’єр-міністр? А прем’єр Гройсман вже після заяв Данилюка повідомив, що уряд готовий до впровадження ринку електроенергії: «Всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього відношення сьогодні абсолютно зрозуміли, що вони повинні це зробити, і це буде зроблено. Регулятор повністю підготував нормативну базу». Простіше кажучи – «позиція, що треба готуватися до того, що закон буде впроваджений» про яку говорив Данилюк, це позиція прем’єра Гроймана і уряду. Який – мусить формувати остаточну позицію.

Так що сталося на РНБО? Стався той самий «похід за посиланням». Група зацікавлених можновладців запитала прем’єра Гройсмана: «Борисичу, ви нас часом не пошлете?» «Пошлю», - відповів їм Гройсман. Після чого можновладці пішли казати «А він нас послав», своєму «босу». Подейкують про олігарха Коломойського. І реакція не забарилася.

Ситуація по ринку електроенергії завмерла на позиції «відмінити не можна впровадити». Поставити кому мусить уряд. Противники реформи заходилися тиснути на прем’єра через ЗМІ – у суботу на самому чесному каналі «1+1» вийшла програма, де на Гройсмана вилили тону чорнухи, в стилі… ну власне «1+1». Проте Борисович давно показав, подібного тиску він не боїться. Закликав його Зеленський піти у відставку – Гройсман подав. Відмовилася ВР відставляти прем’єра – закатав рукави і твердо впроваджує свою лінію. Відтак – мусимо сподіватися, що кому в питанні енергореформи прем’єр Гройсман поставить таки там де треба. І керуватися він буде інтересами не власників застарілих енергозатратних підприємств, а інтересами розвитку економіки України.







