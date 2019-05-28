С начала года в Украине корью заболели более 50 тыс. украинцев – Минздрав

На прошлой неделе в Украине корь диагностировали у 1483 человек, 807 из них – дети, рассказали в пресс-службе Минздрава. В Минздраве напомнили, что лекарства от кори нет, а единственный способ защититься от заболевания – вакцинация.

В Украине с начала 2019 года корью заболели 50 749 человек – 24 905 взрослых и 26 844 ребенка. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за это время от осложнений умерло 17 человек.

"Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли", – рассказали в пресс-службе.

Лекарства от кори нет, единственный способ защиты – вакцинация, и в Украине есть все необходимые вакцины, подчеркнули в Минздраве.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь на коже и общая интоксикация. Специфического лечения кори нет, говорится в релизе.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что количество заболевших корью в Европе в 2018 году составило более 82 тыс. человек, при этом больше всего заболевших было в Украине – 53 тыс. человек. В 2018 году в Европе от кори погибло 72 человека, из них 16 – на территории Украины. В ВОЗ подчеркнули, что причиной вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации.







