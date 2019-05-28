В Коломые расстреляли известного мецената с женой и подожгли дом

В Коломые Ивано-Франковской области вечером 27 мая убили известного мецената и юриста Михаила Петрива вместе с женой. Детей, к счастью, дома не было. Об этом пишет издание Dzerkalo.media.

В сообщении говорится о том, что после расправы над Петривом и его женой, злоумышленники подожгли дом, что на улице Пушкина.

К пожарным в 19:50 позвонили соседи семьи. Спасатели, прибывшие на место, нашли супругов мертвыми, на их телах были огнестрельные ранения.

К счастью, их детей во время трагедии не было дома.

На месте преступления работают криминалисты .

Михаил активно занимался культурным развитием родного города - организовывал выставки молодых художников и поэтов.

Он руководил студией "Коломыя-Арт", которая занималась современным искусством: живопись, графика, скульптура, инсталляция и модерновые смешанные направления искусства.

Петрив стремился сделать Коломыю привлекательнее для туристов - один из его проектов "Коломыя - наш город" проходил под лозунгом "Чтить прошлое ради будущего", в рамках которого начато немало инициатив, в частности установление пропамятной таблицы на площади Старый Рынок, выпущена серия открыток с графическими изображениями знаковых для города зданий, художественные альбомы о Коломые и т. п.

Друзья и коллеги Михаила выражают сочувствие из-за его трагической гибели.

"Больно понимать, что кто-то намеренно нанес вред такому человеку. Михаил Петрив хотел перемен к лучшему и делал их. Он постоянно напоминал нам о знаменательных датах в истории украинского народа, был примером патриотизма, поддерживал самые разные идеи и искренне хотел, чтобы наша нация развивалась. Он - Человек с большой буквы", - пишет о Михаиле Anastasia Chornyak.











