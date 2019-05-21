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Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон

В понедельник, 20 мая, члены Совета Безопасности ООН провели очередное заседание в ходе которого выступили против инициативы РФ обсудить принятый в Украине закон о языке, соответствующее решение было принято в самом начале заседания.

По итогам голосования, против такой инициативы выступили 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.

Против предложения российской делегации проголосовали постоянные представители Франции, Германии и Польши, а также заместитель постпреда США.

Комментируя ситуацию, постоянный представитель Франции в Совбезе ООН Франсуа Делатр заявил, что российская делегация умышленно инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, с целью использовать Совбез для собственных целей.

Источник: ПОЗИЦИЯ


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